Париж піднімає ціни на паркування для великих авто втричі

Референдумом у Парижі підтримали нові тарифи на паркування.

Джерело фото: infocar

Мешканці Парижа взяли участь у референдумі, наслідком якого стало прийняття рішення про збільшення вартості паркування для великих позашляховиків утричі, повідомляє The Guardian. Метою цього заходу є боротьба з забрудненням повітря та впливом на зміни клімату, зокрема шляхом стягнення спеціальної плати з власників важких автомобілів.

Згідно з попередніми результатами, більшість парижан (54,6%) підтримали ідею встановлення спеціальної плати за паркування позашляховиків. Однак участь в голосуванні склала лише 5,7% зареєстрованих виборців міста, що значно менше, ніж очікували активісти екологічних організацій.

Нові тарифи на паркування можуть набрати чинності з початку вересня. За новими правилами, вартість паркування для вантажівок 4x4 зросте до 18 євро за годину у центрі Парижа та до 12 євро за годину в інших частинах міста. Ці тарифи будуть застосовуватися до транспортних засобів з вагою понад 1,6 тонни з двигуном внутрішнього згоряння або гібридними системами, а також для електромобілів з вагою понад 2 тонни.

Важливо відзначити, що нововведення не стосуватиметься паркування для мешканців Парижа.

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