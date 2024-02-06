На Черкащині врятували чоловіків, які кинулись рятувати собаку й самі провалились під кригу

Під час спроби врятувати свого домашнього улюбленця провалився під лід хлопець, на допомогу кинулись двоє місцевих жителів.

У Черкаській області троє людей рятували собаку і провалилися під кригу. Як розповіли у ДСНС, у неділю на річці Ірклій у селищі Чорнобай під час спроби врятувати свого домашнього улюбленця провалився під лід хлопець.

На допомогу кинулись двоє місцевих жителів, які також стали заручниками води. Ще один місцевий житель не розгубився і за допомогою мотузки допоміг людям дістатись берега до прибуття рятувальників.

Двох постраждалих з переохолодженням госпіталізували до лікарні, один чоловік від допомоги медиків відмовився.

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