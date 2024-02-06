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Кинув гранату в двір багатоквартирного будинку у Хмельницькому: Апеляційний суд підтвердив вирок

09:50, 6 лютого 2024
Хмельницький апеляційний суд підтримав рішення про 4 роки ув’язнення за незаконне придбання бойових припасів та хуліганство.
Кинув гранату в двір багатоквартирного будинку у Хмельницькому: Апеляційний суд підтвердив вирок
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Апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції, згідно з яким чоловіка, що кинув гранату в двір багатоквартирного будинку, засуджено до 4 років позбавлення волі. Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

У грудні минулого року суд визнав 28-річного хмельничанина винним у незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів, а також у хуліганстві, вчиненому із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 КК України). Суд встановив, що чоловік вирішив продемонструвати знайдену ним бойову гранату друзям та кинув її з балкону своєї квартири.

В результаті вибуху пошкоджено автомобілі та вікна сусідніх будинків. Чоловік виправдовував свої дії тим, що граната випадково привелась у бойову готовність, і викинувши її, врятував життя людей у будинку.

Однак суд прийшов до висновку, що обвинувачений своїми діями створив велику загрозу суспільству. Засуджений, який має військовий досвід, свідомо зняв гранату із запобіжника, порушивши відомі йому правила безпеки.

Апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисника, підтвердивши суворість накладеного покарання. Таким чином, вирок місцевого суду набув законної сили, і хмельничанин проведе наступні 4 роки за ґратами.

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