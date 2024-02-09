Давид Арахамія заявив, що арештів рахунків ухилянтів «точно не буде», але буде інший примус

Це просто виглядає, чесно кажучи, якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон, — сказав глава фракції «Слуга народу».

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи законопроект щодо посилення мобілізації, який вже ухвалено в першому читанні, зазначив, що деякі норми точно не будуть підтримані Радою і будуть змінені. Він зазначив, що арештів рахунків ухилянтів "точно не буде", але буде інший примус.

"Ми точно не згодні з тим, щоб за рішенням ТЦК заарештовували рахунки українців всередині країни чи за кордоном. Це просто виглядає, чесно кажучи, якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон. Це точно не пройде, в Раді немає на це голосів", – заявив Арахамія в ефірі телемарафону.

Але, як наголосив Арахамія, деякі зараз ховаються від мобілізації та навіть не хочуть офіційно працевлаштовуватись у компанії, щоб уникнути обліку. Отже, з огляду на те що "добровільно це робити ніхто не буде", потрібен якийсь примус, зазначив політик.

"Те, що запропонували в Міністерстві оборони та Генштабі - все заарештувати, - не підходить. Це, по-перше, занадто жорстко. По-друге, в державі взагалі немає потужностей. Але треба мати якийсь примус. Ми не знаємо, що це буде. Шукатимемо баланс між першим і другим читаннями", - сказав Арахамія.

Також він назвав дискусійним питання електронних повісток. Він пояснив, як виникла ця ідея.

"Нікому не подобається, коли їздять ці автобуси ТЦК, які знімають людей з громадського транспорту чи зупиняють, в магазині десь ловлять. Тобто ТЦК на вулицях не влаштовує людей. Ми це знаємо і шукали альтернативний шлях, яким чином зробити так, щоб вони на вулицях не вихвачували людей, а робили так звану заплановану мобілізацію", – сказав Арахамія.

Він наголосив, що для цього потрібно "мати всіх в одній системі".

Також, за словами Арахамії, є питання щодо людей з інвалідністю та їхніх доглядачів, а також аспірантів.

В цілому депутати шукатимуть "якийсь баланс" в питанні організації мобілізаційного процесу, додав Арахамія.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новий законопроект 10449 про посилення мобілізації від Уряду передбачає можливість застосовувати заходи впливу до ухилянтів у вигляді накладення арешту на кошти та інші цінності, обмеження у праві керувати авто тощо. Право ініціювати заходи впливу буде у ТЦК.

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