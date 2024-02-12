ВККС відмовила у наданні рекомендації для призначення на посаду судді вже двом учасникам добору 2017 року

Кандидатів підвели помилки при заповненні декларацій, а ще частина кандидатів опинилися в «групі ризику»

Засідання колегії номер 4, джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів станом на 9 лютого 2024 року відмовила у наданні рекомендації для призначення на посаду судді двом кандидатам на посади суддів з числа учасників добору 2017 року.

Фатальні помилки кандидатів

Так, 8 лютого відмову у наданні рекомендації для призначення на посаду судді Житомирського районного суду Житомирської області отримав адвокат Сергій Васинчук.

Причиною такого рішення колегії ВККС № 4 стали численні помилки, які кандидат допустив як в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, так і в декларації родинних зв’язків.

Помилки при декларуванні вартості майна кандидата, його фінансових зобов’язань, доходів як самого кандидата, так і членів його родини, були настільки суттєві, що зазвичай не надто емоційні члени ВККС, просто вибухнули від обурення.

«Не занадто багато у вас помилок? Бачу, що декларування – це складна для вас справа», - зазначив член ВККС Олег Коліуш.

«У вас технічні, як ви кажете, помилки на 500 тис. гривень. У вас безкінечний перелік помилок, які ви допустили при заповненні декларації. До того ж, ви вже пропустили термін, наданий для виправлення декларації. Мені цікаво, як ви взагалі розумієте такі поняття як сумлінність та доброчесність судді? Іншими словами, якщо особа, яка претендує на посаду судді, нездатна заповнити декларацію і допускає багато помилок, чи може це свідчити про те, що вона не проявила сумлінності?», - звернувся до кандидата член ВККС Руслан Мельник.

При цьому Руслан Мельник навіть припустив, що Сергій Васинчук у перспективі може стати фігурантом розслідування з боку НАЗК та отримати відповідний протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

«Я сам заповнював декларацію, мені не було з ким порадитися, у кого проконсультуватися. У мене не було достатнього часу, щоб вивчити вимоги до заповнення декларації. Я раніше ніколи не був суб’єктом декларування», - повідомив у відповідь Сергій Васинчук.

У підсумку, колегія ВККС відмовилась надати Сергію Васинчуку рекомендацію для призначення на посаду судді Житомирського районного суду, а також побажала йому успіху під час наступного добору на посади суддів.

Також невдалою 6 лютого виявилася співбесіда вже з колегією ВККС № 2 для адвоката Єлизавети Лук’яненко, яка претендувала на посаду судді Червонозаводського районного суду міста Харкова.

До кандидата також виникли питання у зв’язку з повнотою і достовірністю заповнення майнової декларації.

Наприклад, кандидат не зазначила вартість автомобіля, який був придбаний на аукціоні в США, повідомивши, що реальна вартість автомобіля їй невідома, а оцінку вартості автомобіля кандидат за власною ініціативою не проводила, оскільки б це «спричинило додаткові витрати».

Крім того, виникли питання щодо взагалі спроможності кандидата працювати в районному суді, оскільки попередній досвід роботи Єлизавети Лук’яненко, як юриста держпідприємства, був досить специфічний і зводився переважно к спорам щодо договорів, закупівель, питань зовнішньоекономічної діяльності підприємства а також аспектів діяльності наглядової ради тощо. Досвіду участі у кримінальному процесі кандидат фактично не має.

Відтак, колегія ВККС вирішила відмовити Єлизаветі Лук’яненко у наданні рекомендації.

«Група ризику»

Крім того, починаючи з першого дня (23 січня) проведення співбесід з учасниками конкурсу на посади суддів місцевих судів 2023 року, були відкладені або оголошені перерви у співбесідах з 25 кандидатами.

У частини з них виникли проблеми з підтвердженням власних доходів та майна, наявністю реального досвіду для роботи в судах обраної ними юрисдикції (деякі з кандидатів, які обрали для суддівської кар’єри господарські суди, не могли пояснити членам Комісії нюанси господарського процесу). А у деяких чоловіків виникли проблеми з військовим обліком в ТЦК та СП і навіть підтвердженням наявності повної вищої юридичної освіти.

Є і дійсно унікальні випадки, які теоретично також можуть мати вплив на отримання кандидатом рекомендації.

Так, 7 лютого колегія ВККС № 2 відклала проведення співбесіди з адвокатом Олександром Позняком.

Олександр Позняк у 2002 – 2011 роках був суддею спочатку Центрального районного суду міста Сімферополя, а згодом – суддею Бахчисарайського районного суду АР Крим. Був також головою вказаного суду.

У 2010 році кваліфікаційна комісія суддів загальних судів Севастопольського апеляційного округу рекомендувала ВРЮ звільнити Олександра Позняка з посади судді за порушення присяги судді. На думку кваліфікаційної комісії, суддя допустив низку порушень під час розгляду земельних спорів. Втім, у травні 2011 року Верховна Рада звільнила Олександра Позняка у зв’язку з поданням ним заяви про звільнення за власним бажанням. Відтак, розгляд його дисциплінарної справи у ВРЮ не відбувся.

У подальшому Олександр Позняк займався адвокатською практикою, був директором кримського Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Після подій 2014 року він на деякий час залишився в окупованому Криму і навіть набув громадянство РФ. За словами кандидата, набуття громадянства РФ відбулося не з його волі, а фактично було нав’язане йому окупаційною владою, внаслідок чого він був змушений отримати паспорт громадянина РФ.

Втім, з часом Олександр Позняк зайнявся в Криму правозахисною діяльністю, і у 2016 році відмовився від громадянство РФ, яке й було офіційно припинене консульською установою РФ.

Однак, як зазначили члени колегії ВККС, Олександр Позняк чомусь не вказав в анкеті кандидата на посаду судді факт набуття ним громадянства РФ.

Кандидат пояснив, що добровільно він громадянства РФ не набував, оскільки це був вимушений крок, при цьому він завжди вважав себе виключно громадянином України. З 2014 року кандидат багато часу також проводив в Києві у зв’язку з правозахисними справами, а потім остаточно залишився в столиці.

Зазначимо, що станом на 9 лютого пройшли успішно співбесіди з членами ВККС і отримали відповідні рекомендації 125 кандидатів на посади суддів.

Всього співбесіди мають пройти 434 кандидати на посади суддів місцевих загальних, адміністративних і господарських судів з числа учасників добору 2017 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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