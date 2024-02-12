ВККС отказала в предоставлении рекомендации на назначение на должность судьи уже двум участникам отбора 2017 года

Кандидатов подвели ошибки при заполнении деклараций, а еще часть кандидатов оказались в «группе риска».

Заседание коллегии номер 4, источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей по состоянию на 9 февраля 2024 года отказала в предоставлении рекомендации для назначения на должность судьи двум кандидатам на должности судей из числа участников отбора 2017 года.

Роковые ошибки кандидатов

Так, 8 февраля отказ в предоставлении рекомендации на назначение на должность судьи Житомирского районного суда Житомирской области получил адвокат Сергей Васинчук.

Причиной такого решения коллегии ВККС № 4 стали многочисленные ошибки, допущенные кандидатом как в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, так и в декларации родственных связей.

Ошибки при декларировании стоимости имущества кандидата, его финансовых обязательств, доходов, как самого кандидата, так и членов его семьи, были настолько существенны, что обычно не слишком эмоциональные члены ВККС просто взорвались от негодования.

«Не слишком ли много у вас ошибок? Вижу, что декларирование – это сложное для вас дело», - отметил член ВККС Олег Колиуш.

«У вас технические, как вы говорите, ошибки на 500 тыс. гривен. У вас бесконечный список ошибок, которые вы допустили при заполнении декларации. К тому же, вы уже пропустили срок, предоставленный для исправления декларации. Мне интересно, как вы понимаете такие понятия как добросовестность и добропорядочность судьи? Другими словами, если лицо, претендующее на должность судьи, неспособно заполнить декларацию и допускает много ошибок, может ли это свидетельствовать о том, что оно не проявила добросовестности?», - обратился к кандидату член ВККС Руслан Мельник.

При этом Руслан Мельник даже предположил, что Сергей Васинчук может стать фигурантом расследования со стороны НАПК и получить соответствующий протокол о совершении административного правонарушения.

«Я сам заполнял декларацию, мне не с кем было посоветоваться, у кого проконсультироваться. У меня не было достаточно времени, чтобы изучить требования к заполнению декларации. Я раньше никогда не был субъектом декларирования», - сообщил в ответ Сергей Васинчук.

В итоге коллегия ВККС отказалась предоставить Сергею Васинчуку рекомендацию по назначению на должность судьи Житомирского районного суда, а также пожелала ему успеха во время следующего отбора на должности судей.

Также неудачным 6 февраля оказалось собеседование уже с коллегией ВККС №2 для адвоката Елизаветы Лукьяненко, претендовавшей на должность судьи Червонозаводского районного суда города Харькова.

К кандидату также возникли вопросы, связанные с полнотой и достоверностью заполнения имущественной декларации.

Например, кандидат не отметила стоимость автомобиля, который был приобретен на аукционе в США, сообщив, что реальная стоимость автомобиля ей неизвестна, а оценку стоимости автомобиля кандидат по собственной инициативе не проводила, поскольку это бы «привело к дополнительным расходам».

Кроме того, возникли вопросы относительно способности кандидата работать в районном суде, поскольку предыдущий опыт работы Елизаветы Лукьяненко, как юриста госпредприятия, был достаточно специфичен и сводился преимущественно к спорам относительно договоров, закупок, вопросов внешнеэкономической деятельности предприятия, а также аспектов деятельности наблюдательного совета и т. д.

Опыта участия в уголовном процессе у кандидата фактически нет.

Таким образом, коллегия ВККС решила отказать Елизавете Лукьяненко в предоставлении рекомендации.

«Группа риска»

Кроме того, начиная с первого дня (23 января) проведения собеседований с участниками конкурса на должности судей местных судов 2023 года, были отложены или объявлены перерывы в собеседованиях с 25 кандидатами.

У части из них возникли проблемы с подтверждением собственных доходов и имущества, наличием реального опыта для работы в судах выбранной ими юрисдикции (некоторые из кандидатов, избравшие для судейской карьеры хозяйственные суды, не могли объяснить членам Комиссии нюансы хозяйственного процесса). А у некоторых мужчин возникли проблемы с военным учетом в ТЦК и СП и даже подтверждением наличия полного высшего юридического образования.

Есть действительно уникальные случаи, которые теоретически также могут иметь влияние на получение кандидатом рекомендации.

Так, 7 февраля коллегия ВККС №2 отложила проведение собеседования с адвокатом Александром Позняком.

Александр Позняк в 2002-2011 годах был судьей сначала Центрального районного суда города Симферополя, а впоследствии - судьей Бахчисарайского районного суда АР Крым. Был также главой указанного суда.

В 2010 году квалификационная комиссия судей общих судов Севастопольского апелляционного округа рекомендовала ВСЮ уволить Александра Позняка с должности судьи за нарушение присяги судьи. По мнению квалификационной комиссии, судья допустил ряд нарушений при рассмотрении земельных споров. Впрочем, в мае 2011 года Верховная Рада уволила Александра Позняка в связи с подачей им заявления об увольнении по собственному желанию. В итоге, рассмотрение его дисциплинарного дела в ВСЮ не состоялось.

В дальнейшем Александр Позняк занимался адвокатской практикой, был директором крымского Центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи.

После событий 2014 года он на время остался в оккупированном Крыму и даже получил гражданство РФ. По словам кандидата, получение гражданства РФ произошло не по его воле, а фактически было навязано ему оккупационными властями, в результате чего он и был вынужден получить паспорт гражданина РФ.

Впрочем, со временем Александр Позняк занялся в Крыму правозащитной деятельностью и в 2016 году отказался от гражданства РФ, которое и было официально прекращено консульским учреждением РФ.

Однако, как отметили члены коллегии ВККС, Александр Позняк почему-то не указал в анкете кандидата на должность судьи факт получения им гражданства РФ.

Кандидат объяснил, что добровольно он гражданство РФ не приобретал, поскольку это был вынужденный шаг, при этом он всегда считал себя исключительно гражданином Украины. С 2014 года кандидат много времени также проводил в Киеве по правозащитным делам, а затем окончательно остался в столице.

Отметим, что по состоянию на 9 февраля прошли успешно собеседования с членами ВККС и получили соответствующие рекомендации 125 кандидатов на должности судей.

Всего собеседования должны пройти 434 кандидата на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов из числа участников отбора 2017 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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