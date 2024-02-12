В Верховном Суде будет рассмотрен единый подход к установлению прокурору высшего уровня временных ограничений на отмену постановлений следователя о закрытии производства

В кассационной жалобе осужденный утверждает, что 12-месячный срок досудебного расследования в этом уголовном производстве истек 5 июня 2019 года, поэтому все следственные действия, совершенные после этой даты, в том числе, сообщения о подозрении, недействительны, а установленные в результате доказательства – недопустимы.

В целях формирования единого подхода к установлению прокурору высшего уровня временных ограничений на отмену незаконных постановлений следователя о закрытии уголовного производства уголовное производство передано на рассмотрение объединенной палаты. Соответствующее определение коллегия судей Второй судебной палаты КУС ВС постановила 30 ноября 2023 г. по делу № 178/50/20. Рассмотрение дела ОП КУС состоится 19 февраля.

Обставини справи

Особа обвинувачувалася у тому, що з 29 березня 2016 року по жовтень 2019 року, здійснюючи господарську діяльність, допустила псування (засмічення) земельної ділянки. 5 червня 2019 до ЄРДР внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК. 29 вересня 2018 року слідчий постановою закрив кримінальне провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст.284 КПК, у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, і на той час жодній особі не було повідомлено про підозру.

Постанову слідчого про закриття цього кримінального провадження скасовано постановою заступника керівника місцевої прокуратури від 9 липня 2019 року, а 31 жовтня 2019 року особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд визнав винуватою і засудив особу за ч. 1 ст. 239 КК. Апеляційний суд змінив цей вирок, пом’якшив призначене особі покарання та звільнив від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

У касаційній скарзі засуджений стверджує, що 12-місячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчився 5 червня 2019 року, а тому всі слідчі дії, вчинені після цієї дати, в тому числі, повідомлення про підозру, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази – недопустимими.

Зазначає, що апеляційний суд проігнорував ту обставину, що 29.09.2018 кримінальне провадження постановою слідчого було закрито. Це рішення скасовано заступником керівника місцевої прокуратури 9.07.2019, що є незаконним через порушення строків скасування постанови, а тому всі слідчі дії, вчинені після 9.07.2019 теж є недійсними.

Позиція Касаційного кримінального суду

Кримінальне провадження передано на розгляд Об’єднаної палати через необхідність відступу від позиції, викладеної колегією суддів Третьої судової палати ККС у постанові від 3 квітня 2023 року (справа 367/1335/21) у частині встановлення прокурору вищого рівня часових обмежень на скасування незаконних постанов слідчого про закриття кримінального провадження.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС зазначає, що у постанові колегії суддів Третьої судової палати ККС від 3 квітня 2023 року (справа № 367/1335/21) міститься висновок про те, що недотримання прокурором вищого рівня вимог ч. 6 ст. 36 КПК, згідно з якими Генеральний прокурор, керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури, їх перші заступники та заступники під час здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування мають право скасувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня у межах строків досудового розслідування, передбачених ст. 219 КПК, у кримінальних провадженнях, у яких до скасування постанови про закриття кримінального провадження жодній особі не повідомлялося про підозру, тягне за собою визнання повідомлення про підозру незаконним, а кримінальне провадження у таких випадках підлягає закриттю на підставі абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, як таке, у якому строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру, крім випадків скасування постанов дізнавача, слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження за скаргами учасників кримінального провадження, зазначених в ч. 6 ст. 284 КПК та пунктах 3, 4 ч. 1 ст. 303 КПК.

Законною необхідно вважати постанову Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури, керівника окружної прокуратури, їх перших заступників та заступників про скасування постанови слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження, у якому жодній особі не повідомлялося про підозру, виключно, якщо вона була постановлена в межах строків, передбачених ч. 2 ст. 219 КПК (12 місяців з дня внесення відомостей до ЄРДР – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 18 місяців з дня внесення відомостей до ЄРДР – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину) або в межах строків, на які досудове розслідування було продовжено на підставі ч. 1 ст. 294 КПК та в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК.

Такий висновок є категоричним і колегія суддів вважає за необхідне від нього відступити, так як застосування у цій справі висновку, викладеного у постанові колегії суддів Третьої судової палати ККС, у частині встановлення прокурору вищого рівня часових обмежень на скасування незаконних постанов слідчого про закриття кримінального провадження може призвести до не притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб за вчинений злочин, що в свою чергу знівелює позитивний обов’язок держави, який полягає у притягненні до відповідальності кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення.

Автор: Наталья Мамченко

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