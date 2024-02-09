Анатолий Баргилевич назначен на должность руководителя Генштаба ВСУ, — Зеленский

Президент сообщил, что сменил руководителя Генштаба по предложению нового Главнокомандующего ВСУ Сырского.

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Президент Владимир Зеленский в обращении 9 февраля сообщил, что произвел замену руководства Генштаба ВСУ. По предложению нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Генштаб возглавил Анатолий Баргилевич.

До него этот пост занимал Сергей Шаптала.

По словам Зеленского, сегодня Сырский определил кандидатуры своих заместителей. Также определены и заместители начальника Генштаба.

Как известно, 8 февраля Зеленский сообщил об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на должность Александра Сырского. Позже на официальном сайте главы государства обнародовали соответствующие указы.

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