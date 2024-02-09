Анатолія Баргилевича призначено на посаду керівника Генштабу ЗСУ, — Зеленський

Президент повідомив, що змінив керівника Генштабу за пропозицією нового Головнокомандувача ЗСУ Сирського.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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Президент Володимир Зеленський у зверненні 9 лютого повідомив, що провів заміну керівництва Генштабу ЗСУ. За пропозицією нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Генштаб очолив Анатолій Баргилевич.

Раніше він був на посаді командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

До нього посаду керівника Генштабу обіймав Сергій Шаптала.

За словами Зеленського, сьогодні Сирський визначив кандидатури своїх заступників. Також визначено і заступників начальника Генштабу.

Як відомо, 8 лютого Зеленський повідомив про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначення на посаду Олександра Сирського. Згодом на офіційному сайті глави держави оприлюднили відповідні укази.

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