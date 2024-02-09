Давид Арахамия заявил, что арестов счетов уклонистов «точно не будет», но будет другое принуждение

Это просто выглядит, честно говоря, какой-то фантазией тех людей, которые писали этот закон, — сказал глава фракции «Слуга народа».

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя уже принятый в первом чтении законопроект об усилении мобилизации, отметил, что некоторые нормы точно не будут поддержаны Радой и будут изменены. Он отметил, что арестов счетов уклонистов "точно не будет", но будет другое принуждение.

"Мы точно не согласны с тем, чтобы по решению ТЦК арестовывали счета украинцев внутри страны или за границей. Это просто выглядит, честно говоря, какой-то фантазией тех людей, которые писали этот закон. Это точно не пройдет, в Раде нет на это голосов" , – заявил Арахамия в эфире телемарафона.

Но, как подчеркнул Арахамия, некоторые сейчас прячутся от мобилизации и даже не хотят официально трудоустраиваться в компании, чтобы избежать учета. Итак, учитывая, что "добровольно это делать никто не будет", нужно какое-то принуждение, отметил политик.

"То, что предложили в Министерстве обороны и Генштабе - все арестовать, - не подходит. Это, во-первых, слишком жестко. Во-вторых, в государстве вообще нет мощностей. Но надо иметь принуждение. Мы не знаем, что это будет. Будем искать баланс между первым и вторым чтениями", - сказал Арахамия.

Также он назвал дискуссионным вопрос электронных повесток. Он объяснил, как возникла идея.

"Никому не нравится, когда ездят эти автобусы ТЦК, которые снимают людей с общественного транспорта или останавливают, в магазине где-то ловят. То есть ТЦК на улицах не устраивает людей. Мы это знаем и искали альтернативный путь, как сделать так, чтобы они на улицах не хватали людей, а делали так называемую запланированную мобилизацию", – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что для этого нужно "иметь всех в одной системе".

Также, по словам Арахамии, есть вопросы относительно людей с инвалидностью и тех, кто смотрит за ними, а также аспирантов.

В целом депутаты будут искать "некий баланс" в вопросе организации мобилизационного процесса, добавил Арахамия.

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