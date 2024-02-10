Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лиц с параличом конечностей заставят пройти повторное медицинское освидетельствование, - какие риски содержит законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации 10449 содержит признаки дискриминации лиц с инвалидностью.

Чем известна Реда Мольене, возглавившая конкурсную комиссию, которая отберет дисциплинарных инспекторов для ВСП

Представитель Литвы имеет тесные связи с Государственной судебной администрацией, а также учит украинских судей и работников аппаратов, как нужно работать.

«Вы подаете плохой сигнал судам, вы говорите, что в ГСА «все в порядке», но это не так»: как состоялось рассмотрение жалобы Совета судей на руководство ГСА

Члены Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей спасли Максима Пампуру от неприятностей.

Законопроект о мобилизации позволяет Кабмину решать вопрос предоставления отсрочки работникам НАБУ, а это коррупциогенный фактор – заключение Антикоркомитета Верховной Рады

Комитет указал, что нормы законопроекта о бронировании детективов НАБУ для получения ими отсрочки от призыва предоставляют Кабинету Министров возможность вмешательства в деятельность НАБУ.

На председателя НАПК претендует прокурор Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Олег Корниенко

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко проходит службу в органах Военной службы правопорядка ВСУ, где, в частности, проверял соблюдение военнослужащими требований антикоррупционного законодательства.

  1. В Украине

Совместительство или совмещение: ключевые отличия

13:44, 10 февраля 2024
Работа по совместительству – это выполнение работы в дополнительное время, свободное от основной занятости.
Совместительство или совмещение: ключевые отличия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет разницу между работой по совместительству и работой по совмещению.

Отмечается, что законодательством Украины определено, что работник имеет право реализовать свои способности к производительному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

В сфере трудовых отношений существуют такие понятия, как совместительство и совмещение, и их довольно часто путают, поэтому важно знать отличия.

"Відповідно до статті 102-1 КЗпП України сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця – фізичної особи. Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

На практиці сумісництво поділяють на зовнішнє та внутрішнє.

При зовнішньому сумісництві робота виконується на іншому підприємстві чи в суб’єкта підприємництва (не за основним місцем роботи).
При внутрішньому сумісництві робота виконується на тому самому підприємстві, де працівник працює як основний працівник і як сумісник, але роботу за сумісництвом здійснює у вільний від основної роботи час. Облік робочого часу за сумісництвом ведеться окремо від обліку робочого часу за основною посадою.

Оскільки із сумісником, як внутрішнім, так і зовнішнім, укладається окремий трудовий договорір, варто пам’ятати про необхідність подання повідомлення про прийняття працівника на роботу до податкової служби.

Під поняттям суміщення розуміють виконання працівником на тому самому підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи.

Тобто суміщення – один зі способів залучення вже працевлаштованого працівника до виконання обов’язків за іншою (відмінною від обійманої) вакантною посадою в межах раніше укладеного трудового договору. Робота здійснюється на тому самому підприємстві в основний робочий час у той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи за рахунок збільшення інтенсивності праці та обсягу виконуваної роботи при незмінній тривалості робочого часу. Як правило, в межах тієї самої категорії персоналу, до якої належить цей працівник. При цьому окремий трудовий договір з працівником не укладається, лише видається наказ про допущення працівника до роботи за суміщенням та встановлюється доплата до основної заробітної плати.

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, згідно з частиною другою статті 105 КЗпП України, встановлюється на умовах, передбачених у колективному договорі.

Робота за суміщенням у табелі обліку використання робочого часу не відображається. Запис про роботу за суміщенням до трудової книжки працівника не вноситься.

Передумовою як для суміщення професій (посад), так і для сумісництва є наявність у штатному розписі вакантної посади. За відсутності вакансії суміщення або сумісництво неможливо.

Таким чином, робота за сумісництвом – це виконання роботи в додатковий час (вільний від основної роботи), а робота за суміщенням здійснюється в той самий проміжок робочого часу, що відведений для основної роботи", - сказано в разъяснении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Антон Геращенко
    Антон Геращенко
    Перший заступник міністра внутрішніх справ України у 2019-2021 рр.
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    проректор Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марина Назарова
    Марина Назарова
    суддя Луганського апеляційного суду