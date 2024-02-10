Байден и Шольц встретились в Белом доме и обсудили дальнейшую поддержку Украины

Олаф Шольц заявил, что Германия и США «должны сыграть определенную роль» в сохранении глобального мира.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц встретились в Белом доме и обсудили ряд актуальных вопросов, в первую очередь о продолжении поддержки Украины, сообщает Reuters.

Отмечается, что Шольц заявил, что Германия и США "должны сыграть определенную роль" в сохранении глобального мира. По его словам, "это особенно актуально ввиду продолжающейся агрессии рф против Украины".

Кроме того, глава немецкого правительства упомянул об интервью путина Такеру Карлсону, заявив, что путин рассказал "абсолютно абсурдную историю о происхождении этой войны".

"Есть четкая причина – это желание президента рф аннексировать часть Украины", - сказал он.

Байден со своей стороны выразил поддержку позиции немецкого лидера и указал, что американские законодатели затягивают этот вопрос. По его словам, неспособность Конгресса поддержать Украину, если такое произойдет, будет "близкой к преступному пренебрежению". В таком случае, сказал Байден, это было бы "возмутительным".

В свою очередь, Шольц подчеркнул, что радуется принятому Евросоюзом решению о выделении финансовой помощи бюджету Украины.

"Также Германия готова увеличить свою поддержку поставками оружия. И, надеюсь, Конгресс, Палата представителей, поддержит вас и примет решение о предоставлении необходимой поддержки", - добавил он.

По его словам, в последнее время Германия внесла решающий вклад в поддержку Украины в отражении полномасштабного российского вторжения.

"То же должно сделать и остальная Европа, а также Соединенные Штаты", – сказал он, отметив, что путин рассчитывает на угасание поддержки Украины.

Также Шольц отметил, что его встреча с американскими сенаторами из обеих партий показала, что эксперты по внешней политике и безопасности в американском Конгрессе понимают необходимость постоянной поддержки Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.