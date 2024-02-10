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  1. В Украине

4000 долларов за закрытие админдел: судью из Одесской области подозревают в вымогательстве и мошенничестве

10:21, 10 февраля 2024
По данным следствия, подозреваемый подстрекал гражданина дать взятку в размере 4000 долларов другим судьям.
4000 долларов за закрытие админдел: судью из Одесской области подозревают в вымогательстве и мошенничестве
Фото: Нацполиция
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Судье районного суда Одесской области сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и совершении мошеннических действий, направленных на завладение ею. Об этом сообщает НАБУ.

По данным следствия, судья склонил гражданина к предложению и предоставлению неправомерной выгоды в сумме 4 тыс. долларов двум своим коллегам за якобы принятие ими решений в его пользу по делам о привлечении к административной ответственности.

В дальнейшем судья ввел гражданина в заблуждение о намерении передать неправомерную выгоду, а сам завладел деньгами и распорядился ими по своему усмотрению.

Судье сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве и предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.1 ст.190, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 УК Украины).

По данным местного издания "Думская", речь идет о судье Болградского райсуда Одесской области.

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