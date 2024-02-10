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  1. Общество

Что празднуют 10 февраля и какие памятные события произошли в этот день

09:51, 10 февраля 2024
10 февраля начинается новый год по китайскому календарю.
Что празднуют 10 февраля и какие памятные события произошли в этот день
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В субботу, 10 февраля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня начинается новый год Дракона по китайскому календарю. У этого праздника нет фиксированной даты в календаре, ведь высчитывается в зависимости от фаз Луны.

Также 10 февраля – Всемирный день кино. Праздник был основан по инициативе третьей Академии кинематографических искусств и наук 2020 года для того, чтобы показать, насколько фильмы могут вдохновлять людей по всему миру.

Верующие чтят память священномученика Харлампия.

Какие исторические события произошли 10 февраля:

  • 1258 год — монголы захватывают Багдад, подходит к концу золотые сутки ислама;
  • 1635 год — основывают Французскую Академию – ведущее научное общество Франции, специализированное в сфере французского языка и литературы;
  • 1789 год — закон Йозефа II ликвидирует барщину в Галиции, Буковине, австрийской части Волыни;
  • 1810 год — происходит торжественное открытие Одесской оперы;
  • 1840 год — британская королева Виктория женится на принце Альберте Саксен-Кобург-Готском;
  • 1919 год — из-за противоречий с Симоном Петлюрой председатель Директории Владимир Винниченко уходит в отставку;
  • 1940 год — в Кракове радикальная часть ОУН создает Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой;
  • 1942 год — вручают первый "золотой диск" (от компании грамзаписи "Виктор" Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo);
  • 1947 год — в Париже подписывают мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии;
  • 1957 год — стартует первый Кубок Африканских Наций в Судане;
  • 1972 год — ВВС запрещает трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы "Wings" Give Ireland Back to the Irish;
  • 1992 год — на экраны США выходит фильм "Основной инстинкт";
  • 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Республикой Корея;
  • 1995 год — во время испытательного полета возле Киева терпит катастрофу опытный самолет Ан-70, не имевший аналогов в мире.

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