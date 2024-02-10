Враг трижды атаковал Одессу и Подунавье «шахедами»: четыре человека ранены

В Одессе повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, один человек травмирован.

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Ночь на 10 февраля была очень тяжелой для жителей Одессы и области. рф в три волны атаковала регион ударными беспилотниками типа «Shahed-131/136». Подробности обстрела сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Первая волна была направлена на город Одесса. Силами ПВО все 9 дронов были сбиты. Однако обломками повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия. Мужчина госпитализирован.

Вторую и третью волны атак враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья. Силы ПВО уничтожили 12 дронов.

Пострадали три человека, сотрудники припортовых предприятий. Мужчины получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Все госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Также враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Измаила, в результате чего повреждены технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши.

Также на территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона был спровоцирован пожар частного дома и гаража.

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