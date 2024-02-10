Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего и состав СНБО

Президент ввел в состав Ставки Александра Сырского.

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский введен в состав Ставки Верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующие указы Президента Владимира Зеленского опубликованы на сайте главы государства.

Также Зеленский вывел из состава Ставки и СНБО Валерия Залужного. Кроме этого, из состава СНБО вывели бывшего министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Напомним, что 8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского.

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