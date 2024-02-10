В Харькове вражеские «шахеды» попали в АЗС: 7 человек погибли, трое из которых — дети, фото и видео

После попадания вспыхнул мощный пожар, десятки частных домов сгорели.

Фото: Олег Синегубов

Ночью страна-агрессор рф снова атаковала Украину "шахедами". Основной удар был направлен на Харьковщину и Одесчину.

В Харькове "прилет" в АЗС, после разлива горючего пожар охватил десятки частных домов. В результате атаки погибли семь человек, среди них трое детей: один младенец, ребенок 4-х и 7-ми лет. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Также есть пострадавшие, количество которых растет.

"Имеем информацию о трех раненых. 15 частных домов сгорели полностью. В общей сложности выгорела почти половина улицы", - сказал Терехов.

На месте удара работают все соответствующие коммунальные службы – разбирают завалы.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов показал фото и видео последствий атаки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.