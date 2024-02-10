У Харкові ворожі «шахеди» поцілили у АЗС: 7 людей загинули, троє з яких — діти, фото та відео

Після влучення спалахнула потужна пожежа, десятки приватних будинків згоріли.

Фото: Олег Синєгубов

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Вночі країна-агресор рф знову атакувала Україну "шахедами". Основний удар було спрямовано на Харківщину та Одещину.

У Харкові "приліт" у АЗС, після розливу пального пожежа охопила десятки приватних будинків. Внаслідок атаки загинуло сім людей, серед них троє дітей : одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Також є постраждалі, кількість яких зростає.

"Маємо інформацію про трьох поранених. 15 приватних будинків згоріли повністю. Загалом вигоріла майже половина вулиці", - сказав Терехов.

На місці удару працюють усі відповідні комунальні служби - розбирають завали на згарищі.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов показав фото та відео наслідків атаки.

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