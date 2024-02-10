З’явилися укази Президента щодо призначення Анатолія Баргилевича начальником Генштаба замість Сергія Шаптали

Указом Зеленського Шапталу звільнено з посади начальника Генерального штабу ЗСУ.

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Президент Володимир Зеленський змінив начальника Генерального штабу ЗСУ. Тепер Генштаб очолюватиме Анатолій Баргилевич. Сергія Шапталу звільнено з цієї посади.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

Баргилевич з 2020 до 2022 року був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну він очолив оборону Києва на гостомельському напрямку.

Після цього протягом майже півтора року Баргилевич очолював штаб оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

З жовтня 2023 року він обіймав посаду командувача Сил ТрО.

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського.

У зверненні 9 лютого Зеленський повідомив, що змінив керівника Генштабу ЗСУ.

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