З’явилися укази Президента щодо призначення Анатолія Баргилевича начальником Генштаба замість Сергія Шаптали

Президент Володимир Зеленський змінив начальника Генерального штабу ЗСУ. Тепер Генштаб очолюватиме Анатолій Баргилевич. Сергія Шапталу звільнено з цієї посади.
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
Баргилевич з 2020 до 2022 року був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.
На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну він очолив оборону Києва на гостомельському напрямку.
Після цього протягом майже півтора року Баргилевич очолював штаб оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
З жовтня 2023 року він обіймав посаду командувача Сил ТрО.
Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського.
У зверненні 9 лютого Зеленський повідомив, що змінив керівника Генштабу ЗСУ.
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