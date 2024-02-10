Сенат США підтримав початок дебатів щодо законопроекту про допомогу Україні

Сенат підтримав ініціативу розпочати дебати щодо законопроекту, який передбачає виділення близько $95 мільярдів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню.

Сенат США проголосував за розгляд угоди на 95 мільярдів для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер Сенат має ще раз проголосувати за законопроект. Для його схвалення потрібно мінімум 60 голосів. Про це пише видання The Hill.

Таким чином, процес розгляду й ухвалення законопроєкту в Сенаті перейшов у наступну фазу, коли законодавці можуть пропонувати поправки та проводити дебати навколо них.

Лідер демократичної більшості Чак Шумер закликав представників Республіканської партії продемонструвати конструктивний підхід у подальшому процесі.

«Ми збираємося продовжувати роботу над цим законопроєктом, доки роботу не буде виконано», – сказав Шумер.

Раніше ми писали, що Сенат США зробив крок до ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

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