Сенат США поддержал начало дебатов по законопроекту о помощи Украине

Сенат поддержал инициативу начать дебаты по законопроекту, предусматривающему выделение около $95 миллиардов в помощь Украине, Израилю, Тайваню.

Сенат США проголосовал за рассмотрение соглашения в 95 миллиардов для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Для его одобрения требуется минимум 60 голосов. Об этом пишет издание The Hill.

Таким образом, процесс рассмотрения и принятия законопроекта в Сенате перешел в следующую фазу, когда законодатели могут предлагать поправки и проводить дебаты вокруг них.

Лидер демократического большинства Чак Шумер призвал представителей Республиканской партии продемонстрировать конструктивный подход в дальнейшем процессе.

«Мы собираемся продолжать работу над этим законопроектом, пока работа не будет выполнена», – сказал Шумер.

Ранее мы писали, что Сенат США сделал шаг к принятию пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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