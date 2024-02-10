Появились указы Президента о назначении Анатолия Баргилевича начальником Генштаба вместо Сергея Шапталы

Указом Зеленского Шаптала уволен с должности начальника Генерального штаба ВСУ.

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Президент Владимир Зеленский сменил начальника Генерального штаба ВСУ. Теперь Генштаб возглавит Анатолий Баргилевич. Сергей Шаптала уволен с этой должности.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Баргилевич с 2020 по 2022 год был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ.

В начале полномасштабного вторжения рф в Украину он возглавил оборону Киева на Гостомельском направлении.

После этого в течение почти полутора лет Баргилевич возглавлял штаб оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

С октября 2023 года он занимал должность командующего Сил ТрО.

Напомним, что 8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского.

В обращении 9 февраля Зеленский сообщил, что сменил руководителя Генштаба ВСУ.

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