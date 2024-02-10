Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача та склад РНБО

Президент увів у склад Ставки Олександра Сирського.

Новопризначеного головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського введено до складу Ставки Верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони. Відповідні укази Президента Володимира Зеленського опубліковані на сайті глави держави.

Також Зеленський вивів зі складу Ставки та РНБО Валерія Залужного. Крім цього, зі складу РНБО колишню міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Нагадаємо, що 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Олександра Сирського.

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