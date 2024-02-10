Ворог тричі атакував Одесу та Подунав’я «шахедами»: четверо людей поранені

В Одесі пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, одна людина травмована.

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Ніч на 10 лютого була дуже важкою для жителей Одеси та області. рф у три хвилі атакувала регіон ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136». Деталі обстрілу повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Перша хвиля була спрямована на місто Одесу. Силами ППО усі 9 дронів були збиті. Однак, уламками пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства. Чоловіка госпіталізовано.

Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Сили ППО знищили 12 дронів.

Постраждали троє людей, співробітники припортових підприємств. Чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані.

Також ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла, внаслідок чого понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи.

Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинка і гаража.

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