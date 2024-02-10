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  1. Суспільство

Що святкують 10 лютого та які пам’ятні події сталися цього дня

09:51, 10 лютого 2024
10 лютого починається новий рік за китайським календарем.
Що святкують 10 лютого та які пам’ятні події сталися цього дня
фото з відкритих джерел
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У суботу, 10 лютого, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні починається новий рік Дракона за китайським календарем. Це свято не має фіксованої дати в календарі, адже вираховується в залежності від фаз Місяця. 

Також 10 лютого Всесвітній день кіно. Свято заснували за ініціативи третьої Академії кінематографічних мистецтв і наук 2020 року для того, щоб показати, наскільки фільми можуть надихати людей по всьому світу.

Віряни вшановують пам'ять священномученика Харлампія. 

Які історичні події стались 10 лютого:

  • 1258 рік — монголи захоплюють Багдад, добігає кінця золота доба ісламу;
  • 1635 рік — засновують Французьку Академію — провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури;
  • 1789 рік — закон Йозефа II ліквідовує панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині;
  • 1810 рік — відбувається урочисте відкриття Одеської опери;
  • 1840 рік — британська королева Вікторія одружується із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським;
  • 1919 рік — через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко йде у відставку;
  • 1940 рік — у Кракові радикальна частина ОУН створює Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою;
  • 1942 рік — вручають перший "золотий диск" (від компанії грамзапису "Віктор" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo);
  • 1947 рік — у Парижі підписують мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини;
  • 1957 рік — стартує перший Кубок Африканських Націй в Судані;
  • 1972 рік — ВВС забороняє трансляцію в своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish;
  • 1992 рік — на екрани США виходить фільм "Основний інстинкт";
  • 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Корея;
  • 1995 рік — під час випробувального польоту біля Києва зазнає катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.

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