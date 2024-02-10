Що святкують 10 лютого та які пам’ятні події сталися цього дня

У суботу, 10 лютого, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні починається новий рік Дракона за китайським календарем. Це свято не має фіксованої дати в календарі, адже вираховується в залежності від фаз Місяця.
Також 10 лютого Всесвітній день кіно. Свято заснували за ініціативи третьої Академії кінематографічних мистецтв і наук 2020 року для того, щоб показати, наскільки фільми можуть надихати людей по всьому світу.
Віряни вшановують пам'ять священномученика Харлампія.
Які історичні події стались 10 лютого:
- 1258 рік — монголи захоплюють Багдад, добігає кінця золота доба ісламу;
- 1635 рік — засновують Французьку Академію — провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури;
- 1789 рік — закон Йозефа II ліквідовує панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині;
- 1810 рік — відбувається урочисте відкриття Одеської опери;
- 1840 рік — британська королева Вікторія одружується із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським;
- 1919 рік — через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко йде у відставку;
- 1940 рік — у Кракові радикальна частина ОУН створює Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою;
- 1942 рік — вручають перший "золотий диск" (від компанії грамзапису "Віктор" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo);
- 1947 рік — у Парижі підписують мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини;
- 1957 рік — стартує перший Кубок Африканських Націй в Судані;
- 1972 рік — ВВС забороняє трансляцію в своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish;
- 1992 рік — на екрани США виходить фільм "Основний інстинкт";
- 1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Корея;
- 1995 рік — під час випробувального польоту біля Києва зазнає катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.
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