Що святкують 10 лютого та які пам’ятні події сталися цього дня

10 лютого починається новий рік за китайським календарем.

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У суботу, 10 лютого, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні починається новий рік Дракона за китайським календарем. Це свято не має фіксованої дати в календарі, адже вираховується в залежності від фаз Місяця.

Також 10 лютого Всесвітній день кіно. Свято заснували за ініціативи третьої Академії кінематографічних мистецтв і наук 2020 року для того, щоб показати, наскільки фільми можуть надихати людей по всьому світу.

Віряни вшановують пам'ять священномученика Харлампія.

Які історичні події стались 10 лютого:

1258 рік — монголи захоплюють Багдад, добігає кінця золота доба ісламу;

1635 рік — засновують Французьку Академію — провідне наукове товариство Франції, спеціалізоване у сфері французької мови та літератури;

1789 рік — закон Йозефа II ліквідовує панщину у Галичині, Буковині, австрійській частині Волині;

1810 рік — відбувається урочисте відкриття Одеської опери;

1840 рік — британська королева Вікторія одружується із принцом Альбертом Саксен-Кобург-Готським;

1919 рік — через суперечності з Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко йде у відставку;

1940 рік — у Кракові радикальна частина ОУН створює Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою;

1942 рік — вручають перший "золотий диск" (від компанії грамзапису "Віктор" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo);

1947 рік — у Парижі підписують мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини;

1957 рік — стартує перший Кубок Африканських Націй в Судані;

1972 рік — ВВС забороняє трансляцію в своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish;

1992 рік — на екрани США виходить фільм "Основний інстинкт";

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Республікою Корея;

1995 рік — під час випробувального польоту біля Києва зазнає катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.

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