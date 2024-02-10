4000 доларів за закриття адмінсправ: суддю з Одещини підозрюють у вимаганні та шахрайстві

За даними слідства, підозрюваний підбурював громадянина дати хабар у розмірі 4000 доларів іншим суддям.

Фото: Нацполіція

Судді районного суду Одеської області повідомили про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди та скоєнні шахрайських дій, спрямованих на заволодіння нею. Про це інформує НАБУ.

За даними слідства, суддя схилив громадянина до висловлення пропозиції та надання неправомірної вигоди у сумі 4 тисчі доларів двом своїм колегам за начебто ухвалення ними рішень на його користь у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Надалі суддя ввів громадянина в оману щодо наміру передати неправомірну вигоду, а сам заволодів грошима та розпорядився ними на власний розсуд.

Судді повідомили про підозру за статтями про шахрайство і пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч.1 ст.190, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України).

За даними місцевого видання "Думська", мова йде про суддю Болградського райсуду Одеської області.

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