Байден і Шольц зустрілися у Білому домі та обговорили подальшу підтримку України

Олаф Шольц заявив, що Німеччина і США «мають зіграти певну роль» у збереженні глобального миру.

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися у Білому домі й обговорили низку актуальних питань, насамперед щодо продовження підтримки України, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Шольц заявив, що Німеччина й США "мають зіграти певну роль" у збереженні глобального миру. За його словами, "це особливо актуально з огляду на агресію рф проти України, яка досі триває".

Крім того, глава німецького уряду згадав про інтерв’ю путіна Такеру Карлсону, заявивши, що путін розповів "абсолютно абсурдну історію про походження цієї війни" .

"Є чітка причина - це бажання президента рф анексувати частину України", - сказав він.

Байден, зі свого боку, висловив підтримку позиції німецького лідера та вказав, що американські законодавці затягують це питання. За його словами, нездатність Конгресу підтримати Україну, якщо таке станеться, буде "близькою до злочинного нехтування". У такому разі, сказав Байдена, це було б "обурливим".

У свою чергу, Шольц наголосив, що тішиться прийнятим Євросоюзом рішенням про виділення фінансової допомоги бюджету України.

"Також Німеччина готова збільшити свою підтримку постачанням зброї. І, сподіваюся, Конгрес, Палата представників, підтримає вас і прийме рішення про надання необхідної підтримки", - додав він.

За його словами, останнім часом Німеччина зробила вирішальний внесок у підтримку України у відбитті повномасштабного російського вторгнення.

"Те саме має зробити і решта Європи, а також Сполучені Штати", – сказав він, зазначивши, що путін розраховує на згасання підтримки України.

Також Шольц зазначив, що його зустріч із американськими сенаторами з обох партій показала, що експерти із зовнішньої політики та безпеки в американському Конгресі розуміють необхідність постійної підтримки України.

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