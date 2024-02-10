Українська ППО має запас ракет до березня, — New York Times

У США вважають, що без нових постачань запаси ракет для ППО в Україні вичерпаються у березні.

Фото: Defence Express

У Сполученних Штатах Америки вважають, що без зовнішньої підтримки Україні вистачить ракет для роботи систем протиповітряної оборони лише до кінця березня. Про це пише The New York Times.

Військові аналітики вважають, що 2024-й рік стане для України «роком відновлення», а новому головнокомандувачу ЗСУ генералу Олександру Сирському доведеться шукати рішення для ефективного використання солдатів, що дозволить стримувати наступи росіян та водночас створювати нові бойові сили.

Наразі ж в України, як пише газета, є гостра нестача солдатів та боєприпасів.

«Тому перш ніж лідери України задумаються про відновлення позицій, вони повинні спочатку утримати те, що у них є», – пише видання.

Також західні чиновники зазначають, що мине щонайменше кілька місяців, перш ніж відсутність відновлення допомоги матиме масовий вплив, а каскадний крах на фронті без підтримки може стати реальністю наприкінці поточного року.

«Без допомоги важко зрозуміти, як Україна зможе зберегти свої нинішні позиції на полі бою. Вже до наступного місяця ЗСУ може бути важко проводити локальні контратаки.

Але у той же час рф буде складно швидко наростити потенціал, достатній для проведення масштабного наступу на сході України. Вони можуть це зробити рухаючись вперед розʼєднано і з великими втратами», – йдеться у матеріалі NYT.

Нагадаємо, що Сенат США підтримав початок дебатів щодо законопроекту про допомогу Україні.

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