На Донбасі знеструмлено Торецьк і вуглевидобувні підприємства

У регіоні залишаються без світла 59 тисяч споживачів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Донецькій області знеструмлено місто Торецьк і низка вуглевидобувних підприємств через російські обстріли. Про це повідомили у Міненерго.

"Минулої доби через бойові дії вимкнулась лінія 110 кВ, без електропостачання залишилося місто Торецьк. Організовано огляд обладнання, ремонтні бригади працюють", – йдеться у повідомленні.

Також станом на ранок залишаються знеструмленими вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній у Донецькій області.

Загалом в регіоні залишаються без світла 59 тисяч споживачів у 75 населених пунктах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.