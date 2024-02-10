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  1. В Україні

На Донбасі знеструмлено Торецьк і вуглевидобувні підприємства

11:40, 10 лютого 2024
У регіоні залишаються без світла 59 тисяч споживачів.
На Донбасі знеструмлено Торецьк і вуглевидобувні підприємства
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У Донецькій області знеструмлено місто Торецьк і низка вуглевидобувних підприємств через російські обстріли. Про це повідомили у Міненерго.

"Минулої доби через бойові дії вимкнулась лінія 110 кВ, без електропостачання залишилося місто Торецьк. Організовано огляд обладнання, ремонтні бригади працюють", – йдеться у повідомленні.

Також станом на ранок залишаються знеструмленими вуглевидобувні підприємства однієї з державних компаній у Донецькій області.

Загалом в регіоні залишаються без світла 59 тисяч споживачів у 75 населених пунктах.

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