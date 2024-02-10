TikTok загрожує штраф у разі доведення, що платформа несе ризики для дітей, — ЗМІ

ЄС готує розслідування відповідно до нових правил модерації контенту

Компанії ByteDance, яка володіє TikTok, загрожують великі штрафи. Європейська комісія найближчим часом розпочне розслідування щодо TikTok відповідно до нового Закону про цифрові послуги (DSA).

Розслідування викликане побоюваннями, що зміни, внесені компанією відповідно до нових правил, недостатні для захисту неповнолітніх користувачів. Про це повідомляє Bloomberg.

"DSA надає регуляторам безпрецедентні повноваження вживати заходів проти великих технологічних компаній за те, як вони поводяться з контентом на своїх платформах. Компаніям загрожують штрафи в розмірі до 6% від річного обсягу продажів або навіть заборона на діяльність в ЄС, якщо вони неодноразово порушуватимуть правила", – йдеться в повідомленні.

ЄС надіслав кілька запитів на інформацію до TikTok, запитуючи, серед іншого, про те, яких заходів вживає компанія для захисту неповнолітніх, особливо щодо ризиків для психічного та фізичного здоров'я, а також про те, як діти користуються її послугами.

Видання зазначає, що, ймовірно, буде проведено ще більше розслідувань, оскільки протягом останніх кількох місяців ЄС проводить опитування всіх визначених фірм для отримання додаткової інформації.

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