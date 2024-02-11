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Кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, как деятельность Александра Новикова по внесению определенных компаний в список спонсоров войны привела к международному конфликту

Кроме международного скандала из-за деятельности экс-главы НАПК Александра Новикова, кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, были ли у него конфликты с экс-министром юстиции Павлом Петренко, и как систему БПД хотели использовать в качестве админресурса на выборах.

Прокурору САП Станиславу Броневицкому поставили вопрос о баллотировании от Радикальной партии и постановке на военный учет живущего в США сына – собеседования с кандидатами на главу НАПК

Кроме того, Конкурсная комиссия поинтересовалась у прокурора САП Станислава Броневицкого, почему он не стоит на военном учете в Киеве и станет ли на военный учет его сын, который учится в США.

Обрабатывал данные в ходе квалифоценивания судей – что известно о руководителе отдела детективов НАБУ Викторе Павлущике, который претендует на главу НАПК

Кандидат на председателя НАПК, руководитель отдела детективов Виктор Павлущик уже проходил собеседование на добропорядочность в рамках конкурса на директора НАБУ и получил тогда ряд вопросов об имуществе лица, с которой совместно проживает, а также выездах за границу.

Нацбанк сделал новые рекомендации по финансовому мониторингу PEPов

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  1. В Украине

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Александр Павлюк

10:30, 11 февраля 2024
Ранее Сухопутными войсками командовал Александр Сырский, назначенный Главнокомандующим ВСУ.
Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Александр Павлюк
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Генерал-лейтенант Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутными войсками. Соответствующий указ Президента Владимир Зеленский опубликован на официальном сайте главы государства.

Как известно, этот пост занимал Александр Сырский до того, как его назначили новым Главнокомандующим ВСУ.

Накануне Павлюк, по решению Кабинета министров, был уволен из Министерства обороны. Там он занимал должность первого замминистра обороны.

Напомним, что 8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского.

Также Президент сменил начальника Генерального штаба ВСУ. Теперь Генштаб возглавит Анатолий Баргилевич. 

Добавим, что Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Сырского и Баргилевича.

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