Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Александр Павлюк

Ранее Сухопутными войсками командовал Александр Сырский, назначенный Главнокомандующим ВСУ.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутными войсками. Соответствующий указ Президента Владимир Зеленский опубликован на официальном сайте главы государства.

Как известно, этот пост занимал Александр Сырский до того, как его назначили новым Главнокомандующим ВСУ.

Накануне Павлюк, по решению Кабинета министров, был уволен из Министерства обороны. Там он занимал должность первого замминистра обороны.

Напомним, что 8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него Александра Сырского.

Также Президент сменил начальника Генерального штаба ВСУ. Теперь Генштаб возглавит Анатолий Баргилевич.

Добавим, что Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Сырского и Баргилевича.

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