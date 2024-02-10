Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Сырского и Баргилевича

Президент назвал заместителей Главкома ВСУ и начальника Генштаба.

Источник фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Заместителями Главкома Александра Сырского Президент согласовал полковника Вадима Сухаревского – его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами – и полковника Андрея Лебеденко – его направление – это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем.

Заместителями начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Зеленский согласовал кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка – его направление – это оперативная работа, работа штабов, планирование, управление, бригадного генерала Алексея Шевченко – его направление – это логистика, бригадного генерала Михаила Драпатого – он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку наших военных.

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