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Зеленский рассказал об изменениях в команде управления Сил обороны Украины

19:26, 10 февраля 2024
В обращении Президент назвал заместителей Главкома Александра Сырского.
Зеленский рассказал об изменениях в команде управления Сил обороны Украины
Источник фото: Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский в субботу вечером, 10 февраля, в вечернем обращении к украинцам рассказал об изменениях в команде управления Сил обороны.

В обращении Зеленский назвал заместителей Главкома Александра Сырского:

  • полковник Вадим Сухаревский будет отвечать за беспилотные системы и развитие применения дронов;
  • полковник Андрей Лебеденко будет отвечать за инновации, технологический компонент армии и боевых систем;

Заместителями начальника Генштаба Президент согласовал кандидатуры генерала Владимира Горбатюка, который будет отвечать за оперативную работу, работу штабов, планирование и управление, генерала Алексея Шевченко (логистика) и генерала Михаила Драпатого (подготовка бойцов).

«Сьогодні весь день проводив наради з військовим керівництвом та Урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні.

Заступниками Головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський – його напрямок – це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами – та полковник Андрій Лебеденко – його напрямок – це інновації, саме технологічний компонент армії та бойових систем. Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями.

Заступниками начальника Генерального штабу Збройних Сил України погодив кандидатури бригадного генерала Володимира Горбатюка – його напрямок – це оперативна робота, робота штабів, планування, управління: в кожному штабі мають на сто відсотків розуміти фронт, – бригадного генерала Олексія Шевченка – його напрямок – це логістика, максимальна якість логістики у нашій армії, – бригадного генерала Михайла Драпатого – він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових.

Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України», - повідомив Президент.

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