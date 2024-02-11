Польські перевізники почнуть блокувати ще два пункти пропуску з 12 лютого

Мова йде про пункти пропуску «Устилуг» та «Угринів».

Польські перевізники планують заблокувати ще два пункти пропуску – «Устилуг» та «Угринів». Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Блокада розпочнеться 12 лютого о 10 ранку.

«Від завтра учасники акції анонсували, що блокуватимуть пункти пропуску «Устилуг» та «Угринів». Такі дії можуть розпочатися орієнтовно о 10 годині», – зазначив Демченко.

Він додав, що польські прикордонники не можуть вплинути на ситуацію. Протестувальники стоять не на самому кордоні, а на автошляхах на під’їзду до них, що ускладнює рух транспортних засобів.

Раніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що потрібна повна блокада в деяких сферах.

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