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Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, - співбесіди з кандидатами на голову НАЗК

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Обробляв дані в ході кваліфоцінювання суддів – що відомо про керівника відділу детективів НАБУ Віктора Павлущика, який претендує на голову НАЗК

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  1. В Україні

Чи є інфраструктура для обслуговування винищувачів F-16 в Україні: відповідь Повітряних Сил

12:55, 11 лютого 2024
Майбутні винищувачі F-16 стануть ціллю для ворога, підготовка інфраструктури для літаків сьогодні є серйозно.
Чи є інфраструктура для обслуговування винищувачів F-16 в Україні: відповідь Повітряних Сил
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Літаки F-16 вже можна було б розмістити на території України. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що F-16 вже злітали з території України і в нас є відповідний досвід обслуговування.

«Можна було б вже їх тут розмістити й вони злітали б, як вони це робили у 2012 році та у 2018 американські F-15. Для того, щоб здійснювати зліт та посадку, потрібно управління ними, системи зв'язку та інше. Безумовно логістика, літаки потрібно обслуговувати й заправляти. Це можна робити й це робилось на території України», - розповів Ігнат.

За його словами, підготовка інфраструктури для майбутніх F-16 сьогодні є дуже серйозною, особливо в умовах бойових дій. Щоб ворог не зміг дістати винищувачі, необхідно підготувати злітно-посадкові смуги й сховища.

Він наголосив, що майбутні винищувачі F-16 стануть ціллю для ворога. Підготовка інфраструктури для літаків сьогодні є серйозно.

«Безумовно F-16 стане цілю для окупантів. Маємо зробити усе, щоб інфраструктура, яка готується, була адаптована. Тому що зробити капітальною її не дуже простий процес, особливо, коли знаходимось під щоденними обстрілами. Адаптація відбувається, пілоти навчаються», - додав Ігнат.

Раніше ми писали, що українські військові вже літають на нових багатоцільових винищувачах F-16 у рамках програми підготовки з інструкторами.

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