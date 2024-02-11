Украинцев предупредили о мошенниках, требующих средства под видом помощи семьям пленных

Злоумышленники создают фейковые страницы в соцсетях, где под вымышленными именами распространяют отзывы «благодарности» за якобы оказанную помощь в поиске и возвращении военных из плена.

В сети активизировались аферисты, требующие средства под видом помощи семьям пленных или пропавших военных. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«В частности, злоумышленники создают фейковые страницы в соцсетях, где под вымышленными именами распространяют отзывы «благодарности» за якобы оказанную помощь в поиске и возвращении из плена украинских защитников», - говорится в сообщении.

Штаб призывает родных и близких людей пропавших или пленных военнослужащих не контактировать с неизвестными лицами, предлагающими вернуть пленного военного за денежное вознаграждение. Кроме средств, преступники также получат и враг получит и предоставленную информацию.

За консультацией необходимо обращаться на «горячую линию» Координационного штаба по номеру: 0800300529, или воспользоваться дорожной картой.

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