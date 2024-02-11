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  1. У світі

У французькому селі заборонили скролити екрани смартфонів у публічних місцях

15:50, 11 лютого 2024
Власників різних закладів просять розклеїти зображення смартфона, перекресленого червоною смужкою, та робити зауваження людям, які порушують заборону.
У французькому селі заборонили скролити екрани смартфонів у публічних місцях
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У Франції в селі Сена-Порт заборонили скролити екрани смартфонів у публічних місцях. Про це повідомляє The Guardian.

Так, обмеження в користуванні телефоном на вулицях, у магазинах, парках та інших громадських місцях підтримали на референдумі жителі села, яке має менше 2000 населення.

Поки що поліцейські не можуть штрафувати людей, які скролять на вулиці, бо немає національного закону, який це регулює.

Відповідний муніципальний указ про використання смартфонів мають лише підготувати, він буде першим у Франції.

Голова села зазначив, що таким рішенням хоче захистити громадські місця від «вторгнення смартфонів». Зокрема власників магазинів попросили розклеїти на вітринах відповідні наліпки й м’яко закликати відвідувачів припинити скролити, якщо вони це роблять. Сільський голова зауважив, що йдеться не про заборону використання телефонів, а про те, щоби люди утримувалися від скролінгу в громадських місцях та віддавали перевагу соціальному життю.

Молодь, яка живе в селі, скаржиться, що там мало розваг, крім телефонів, але голова села пообіцяв створити кіноклуб, спортивні заклади та запустити обмін книгами.

Крім того, в селі затвердили окрему програму для сімей: якщо батьки підлітків напишуть письмову заяву, де попросять не давати дитині смартфон до 15 років, то влада села надасть телефон старого зразка, лише для розмов.

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