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  1. В Україні

Яку допомогу від держави на дитину можуть отримати одинокі батьки у 2024 році: подробиці

07:39, 12 лютого 2024
Україна розширює підтримку для одиноких матерів та батьків у 2024 році.
Яку допомогу від держави на дитину можуть отримати одинокі батьки у 2024 році: подробиці
Джерело фото: mamovediya
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У 2024 році матері або батьки, які виховують дітей самостійно та не перебувають у шлюбі, можуть розраховувати на допомогу від держави. Про це повідомляє Finance.ua.

Право на допомогу встановлюється у таких ситуаціях: якщо в свідоцтві про народження дитини немає запису про батька або такий запис внесено за вказівкою матері; або у випадку смерті одного з батьків, коли одинока матір чи батько не отримує пенсію у разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу.

Допомога надається до досягнення дитиною 18 років (або 23 роки, якщо вона навчається за денною формою у закладі середньої, професійної чи вищої освіти). Розмір допомоги залежить від віку дитини. Наприклад, у 2024 році прожитковий мінімум становить 2 563 гривень для дітей до 6 років, 3 196 гривень - для дітей від 6 до 18 років, і 3 028 гривень - для дітей від 18 до 23 років, які навчаються.

Також, якщо подружжя розлучилося, той з батьків, хто залишився з дитиною, може отримувати аліменти від іншого. У випадку ухилення батьків від сплати аліментів, держава може надати тимчасову допомогу. Максимальні розміри такої допомоги становлять 2 563 гривень на дітей до 6 років і 3 196 гривень на дітей віком від 6 до 18 років. Гарантовані розміри виплат складають 1 281,50 гривень на дітей до 6 років і 1 598 гривень на дітей віком від 6 до 18 років.

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