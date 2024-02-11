Частина Луцька лишилася без світла: що сталося та коли відновиться електропостачання

У Луцьку знеструмлено частину двох мікрорайонів.

У Луцьку відбулася аварійна ситуація, яка призвела до знеструмлення частини 33-го та 40-го мікрорайонів. Про це повідомляє місцеве видання "ВолиньPost".

За інформацією з джерела, електрика зникла сьогодні, 11 лютого, близько 12:30. Наразі світла немає у будинках, розташованих поруч з РАЦСом, Північним та Варшавськими ринками.

Представники обленерго повідомляють, що відновлення електропостачання планується близько 15:00.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.