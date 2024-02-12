Україна планує покращити навчання операторів дронів, — Михайло Федоров

Україна підготувала 20 000 операторів безпілотників із моменту запуску програми надання грантів на військову підготовку у приватних школах на початку 2023 року.

Україна планує вдосконалити базу для навчання операторів бзпілотників. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю «Reuters».

Федоров зазначив, що Україна підготувала 20 000 операторів безпілотників із моменту запуску програми надання грантів на військову підготовку у приватних школах на початку 2023 року.

Таких шкіл було 20, додав він.

«Ми платимо за кожного військовослужбовця, який приходить до цих шкіл. Зараз у нас є план перетворити це на більшу державну програму і окремо модернізувати, оновити кілька навчальних центрів і зробити так, щоб вони працювали на високому рівні», — зазначив міністр.

Раніше Михайло Федоров заявив, що Україна має амбіції перевести виробництво засобів радіоелектронної боротьби на ринкові рейки, за прикладом дронів.

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