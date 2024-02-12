У Полтавській області понад тисяча споживачів тимчасово залишилася без газу: що сталося

Через витік газу близько 1500 споживачів залишилися без газу.

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У Полтавській області через аварію тимчасово призупинено газопостачання у двох населених пунктах.

Як розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, у Новосанжарській громаді працівники "Полтавагазу" виявили витік на газопроводі.

З метою ліквідації аварії та забезпечення безпеки жителів, газопостачання тимчасово призупинено до близько 1500 споживачів у селах Лелюхівка та Нові Санжари.

На місці події працюють фахівці та необхідна техніка, щоб оперативно усунути витік і відновити газопостачання.

Очікується, що газ знову буде доступний у домівках людей одразу після завершення ремонтних робіт.

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