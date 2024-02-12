На трасі Київ-Чоп сталася серйозна ДТП: рух транспорту в бік столиці заблокований, фото

Наразі рух транспорту в напрямку міста Києва перекритий.

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У понеділок, 12 лютого, на 45 км автодороги М-06 Київ — Чоп, біля с. Копилів Київської області сталась дорожньо-транспортна пригода з травмованими. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області

У відомстві зазначають, що рух транспорту в напрямку міста Києва перекритий.

«Організовано реверсивний рух по зустрічній смузі. На місці автопригоди працюють всі відповідні служби. Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху», - сказано у повідомленні.

Водіїв закликали планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

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