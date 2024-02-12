У Черкасах чоловік пошкодив 8 припаркованих автомобілів

У поліції розповіли, що чоловік бив по машинах кулаками.

Джерело фото: Департамент комунікації Нацполіції України

У Черкасах чоловік пошкодив 8 автомобілів місцевих жителів. Про це повідомили у поліції області та зазначили, що кваліфікували його дії як хуліганство (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). Наразі відкрито кримінальне провадження.

Згідно інформації, інцидент трапився 10 лютого на одній із вулиць міста.

«37-річний чоловік пошкодив вісім припаркованих автомобілів. Він поводився неадекватно та бив по машинах кулаками. За інформацією очевидців, шибайголова був напідпитку», - сказано у повідомленні поліції.

Затримали чоловіка жителі будинку. На виклик прибув екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група та «швидка».

У поліції зазначили, що чоловіка доправили до лікувального закладу.

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