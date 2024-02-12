В Черкассах мужчина повредил 8 припаркованных автомобилей

В полиции рассказали, что мужчина бил по машинам кулаками.

Источник фото: Департамент коммуникации Нацполиции Украины

В Черкассах мужчина повредил 8 автомобилей местных жителей. Об этом сообщили в полиции области и отметили, что квалифицировали его действия как хулиганство (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время открыто уголовное производство.

Согласно информации, инцидент произошел 10 февраля на одной из улиц города.

«37-летний мужчина повредил восемь припаркованных автомобилей. Он вел себя неадекватно и бил по машинам кулаками. По информации очевидцев, сорвиголова был выпивший», - сказано в сообщении полиции.

Задержали мужчину жители дома. По вызову прибыл экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и «скорая».

В полиции отметили, что мужчину доставили в лечебное учреждение.

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