Какую сумму добровольного пенсионного взноса нужно заплатить в январе, чтобы в страховой стаж засчитали месяц: ответ

В ПФ отметили, что сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который определяется как 22% от размера минимальной заработной платы.

Фото: oblikbudget.com.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, в каком размере гражданину нужно заплатить добровольный пенсионный взнос в январе 2024 года, чтобы в страховой стаж отнесли полный месяц. Ответ на этот вопрос появился в пресс-службе ведомства.

В ПФ отмечают, что для того чтобы в страховой стаж был зачислен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса, который определяется как 22% от размера минимальной заработной платы.

«Итак, для зачисления одного полнолуния в страховой стаж вам нужно в январе 2024 года оплатить 1562 грн (22% х 7100 грн, где 7100 грн — размер минимальной заработной платы с 01 января 2024 года)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сколько придется заплатить за месяц страхового стажа в 2024 году.

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