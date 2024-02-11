«Покупка» пенсии: сколько придется заплатить за месяц страхового стажа в 2024 году

В этом году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет необходимо будет иметь не менее 31 года стажа.

В Украине ежегодно увеличивается количество страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту. Так, в 2024 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет необходимо будет иметь не менее 31 года стажа.

Стало известно, сколько стоит месяц стажа. Об этом сообщает портал «На пенсии».

Так, с 1 января 2024 размер минимальной заработной платы в Украине составляет 7 100 грн. Соответственно увеличился и минимальный страховой взнос, рассчитываемый как 22% от минимальной зарплаты. То есть теперь для того, чтобы трудовая деятельность засчитывалась в общий стаж, придется платить 1 562 грн ежемесячно ( 7 100 грн х 22% = 1 562 грн).

Согласно государственному бюджету на 2024 год, украинцев ожидает еще одно повышение минимальной заработной платы до 8000 грн с 1 апреля. Это означает, что добровольный пенсионный взнос снова увеличится и составит 1760 грн (8000 грн х 22% = 1760 грн).

Законом также определен и максимальный размер пенсионных взносов, рассчитываемый как 22% от 15-кратного размера минимальной заработной платы:

с 1 января – 106500 грн х 22% = 23430 грн;

с 1 апреля – 120 000 грн. х 22% = 26 400 грн.

Принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут все граждане Украины, независимо от того, работают они или нет.

В то же время взносы на добровольных началах можно платить не только за себя, но и за других людей, зарегистрированных в Пенсионном фонде, как застрахованных лиц, но еще не вышедших на пенсию.

Для того, чтобы платить добровольные взносы, граждане Украины должны предварительно заключить соответствующий договор. В 2024 году это можно сделать на сайте ПФУ через веб-портал электронных услуг.

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