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  1. Суспільство

«Купівля» пенсії: скільки доведеться заплатити за місяць страхового стажу в 2024 році

09:23, 11 лютого 2024
Цьогоріч для виходу на пенсію у віці 60 років необхідно буде мати щонайменше 31 рік стажу.
«Купівля» пенсії: скільки доведеться заплатити за місяць страхового стажу в 2024 році
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В Україні щороку збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Так, у 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 років необхідно буде мати щонайменше 31 рік стажу.

Стало відомо, скільки коштує місяць стажу цьогоріч. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 7 100 грн. Відповідно збільшився і мінімальний страховий внесок, який розраховується як 22% від мінімальної зарплати. Тобто, тепер для того, щоб трудова діяльність зараховувалася до загального стажу, доведеться платити 1 562 грн щомісяця ( 7 100 грн х 22% = 1 562 грн).

Згідно з державним бюджетом на 2024 рік, на українців очікує ще одне підвищення мінімальної заробітної плати до 8000 грн з 1 квітня. Це означає, що добровільний пенсійний внесок знову збільшиться і становитиме 1 760 грн (8 000 грн х 22% = 1 760 грн).

Законом також визначено і максимальний розмір пенсійних внесків, який розраховується як 22% від 15-кратного розміру мінімальної заробітної плати:

  •  з 1 січня – 106 500 грн х 22% = 23 430 грн;
  • з 1 квітня – 120 000 грн х 22% = 26 400 грн.

Взяти добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть усі громадяни України, незалежно від того, працюють вони чи ні.

Водночас внески на добровільних засадах можна сплачувати не тільки за себе, а й за інших людей, які зареєстровані в Пенсійному фонді, як застраховані особи, але ще не вийшли на пенсію.

Для того щоб сплачувати добровільні внески, громадяни України мають попередньо укласти відповідний договір. У 2024 році це можна зробити на сайті ПФУ через вебпортал електронних послуг.

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