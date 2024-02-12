Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия обобщил свою дисциплинарную практику за 2017-2021 годы: обнародован отчет

В ВСП сообщили, на что нужно обращать внимание во время дисциплинарных производств в отношении судей.

Кандидат на председателя НАПК Дмитрий Калмыков объяснил, имеет ли недвижимость на временно оккупированной территории, и за что его брата привлекли к ответственности

Кроме того, возникли вопросы получения кандидатом средств как ФЛП от ОО «Центр совместных действий».

Кандидат на председателя НАПК Агия Загребельская объяснила, как она оказалась в Реестре коррупционеров и рассказала, по чьему приглашению работала в Администрации Президента

Также Агия Загребельская рассказала, что в свое время Павел Петренко позвонил ей и предложил принять участие в избрании Советом судей председателя Государственной судебной администрации.

Кандидаты на должности госслужбы из резерва хотят работать руководителями и преимущественно в Крыму – НАДС

В НАДС рассказали, какие проблемы возникли при попытках заполнить вакансии государственной службы на прифронтовых территориях.

К кандидату на председателя НАПК Сергею Гупяку возникли вопросы невнесения в ЕРДР данных по заявлению Романа Маселко

Также возникли вопросы относительно доходов матери кандидата на должность главы НАПК Сергея Гупяка.

  1. В Украине

В Киеве выросло количество больных на грипп и ОРВИ среди взрослых

22:00, 12 февраля 2024
По сравнению с предыдущей неделей снизилось количество госпитализированных среди больных на грипп и ОРВИ среди взрослых и детей.
В Киеве выросло количество больных на грипп и ОРВИ среди взрослых
Источник фото: Kinga Howard / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице за 6-ю неделю 2024 года зарегистрирован 21 091 новый случай заболевания на грипп и ОРВИ, в частности на COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10,5%. В настоящее время этот показатель составляет 714,4.

Как отметили в КГГА, в целом по сравнению с предыдущей неделей в Киеве наблюдается рост заболеваемости на 4,3% за счет взрослого населения. Так, случаев заболевания у взрослых выявлено 9 878 против 8 924 за прошедшую неделю (рост на 10,7%). Заболеваемость среди детей изменилась с 11 305 на 11 213 (незначительное снижение на 0,8%).

Дети составляют 53,2% от общего количества, на прошлой неделе – 55,9%. Заболеваемость среди школьников выросла на 10,3%. Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 6 949 случаев.

Однако по сравнению с предыдущей неделей снизилось количество госпитализированных среди больных на грипп и ОРВИ среди взрослых и детей. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 608 человек, в частности 411 детей.

Также на COVID-19 заболели 278 человек, в частности 43 ребенка до 17 лет. Госпитализировали 56 человек, из которых 10 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 10 взрослых пациентов.

На прошлой неделе зарегистрировано 6 летальных исходов среди взрослых: два – от осложнений COVID-19 и четыре – от гриппа A (не субтипированный).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    голова Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики