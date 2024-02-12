В Киеве выросло количество больных на грипп и ОРВИ среди взрослых

По сравнению с предыдущей неделей снизилось количество госпитализированных среди больных на грипп и ОРВИ среди взрослых и детей.

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В столице за 6-ю неделю 2024 года зарегистрирован 21 091 новый случай заболевания на грипп и ОРВИ, в частности на COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10,5%. В настоящее время этот показатель составляет 714,4.

Как отметили в КГГА, в целом по сравнению с предыдущей неделей в Киеве наблюдается рост заболеваемости на 4,3% за счет взрослого населения. Так, случаев заболевания у взрослых выявлено 9 878 против 8 924 за прошедшую неделю (рост на 10,7%). Заболеваемость среди детей изменилась с 11 305 на 11 213 (незначительное снижение на 0,8%).

Дети составляют 53,2% от общего количества, на прошлой неделе – 55,9%. Заболеваемость среди школьников выросла на 10,3%. Так, у детей школьного возраста зарегистрировано 6 949 случаев.

Однако по сравнению с предыдущей неделей снизилось количество госпитализированных среди больных на грипп и ОРВИ среди взрослых и детей. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 608 человек, в частности 411 детей.

Также на COVID-19 заболели 278 человек, в частности 43 ребенка до 17 лет. Госпитализировали 56 человек, из которых 10 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 10 взрослых пациентов.

На прошлой неделе зарегистрировано 6 летальных исходов среди взрослых: два – от осложнений COVID-19 и четыре – от гриппа A (не субтипированный).

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