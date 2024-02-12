Кандидат на председателя НАПК Агия Загребельская объяснила, как она оказалась в Реестре коррупционеров и рассказала, по чьему приглашению работала в Администрации Президента

Также Агия Загребельская рассказала, что в свое время Павел Петренко позвонил ей и предложил принять участие в избрании Советом судей председателя Государственной судебной администрации.

Среди кандидатов на главу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) 9 февраля собеседование на добропорядочность проходила нынешний заместитель руководителя аппарата НАПК Агия Загребельская, которая является главой «направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК». В то же время она находится в Реестре коррупционеров.

У Конкурсной комиссии возникли вопросы относительно декларации кандидата за 2015 год, где она отметила немалые сбережения. «Это была так называемая «нулевая декларация». Многие отмечали там имущество или денежные средства, которые на самом деле не находились в их собственности. И это была некая гарантия для приобретения чего-то в будущем. Вы можете объяснить источник происхождения средств, указанных в 2015 году? – спросил член Комиссии Андрей Козлов.

Она ответила, что это были ее сбережения за время продолжительной юридической практики и за счет средств от отца первого ребенка.

Немалую часть денег она получила от «другого лица». Итак, возникли вопросы относительно доли средств, предоставленных другим лицом кандидату. Агия Загребельская объяснила, что в силу личных причин не может публично назвать это лицо. Но при необходимости предоставит данные о подтверждении источника этих доходов, запросив его у этого лица. Комиссия согласилась получить ответы в письменном виде, без разглашения данных о другом лице.

Относительно того, что Агия Загребельская оказалась в Реестре коррупционеров (по данным материалов суда, она отчуждала принадлежащее ей на праве собственности транспортное средство TOYOTA RAV-4, 2007 года выпуска и получила доход в размере 300 000 грн, однако в нарушение требований Закона «О предотвращение коррупции» в течение 10 дней в реестр электронных деклараций не подала уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии), она отметила, что как только ввели электронное декларирование, еще мало было понятно, как и что декларировать. Ее брат продал транспортное средство, которым фактически он и пользовался, но сказал об этом ей через несколько месяцев. Поэтому она задекларировала доход с опозданием. «Это был результат моей работы в АМКУ. У меня было голосование, где я была единственным членом АМКУ, которая была против», - отметила кандидат. То есть она считает, что это привлечение произошло, среди прочего, из-за ее голосования в АМКУ.

Также Агия Загребельская рассказала, что Павел Петренко (был министром юстиции Украины) в свое время позвонил по телефону и предложил принять участие в избрании Советом судей председателя Государственной судебной администрации.

«Я смотрела на ГСА как на тот орган, который должен сделать так, чтобы судьям было комфортно работать. Я пришла на Совет судей. И тогда ССУ отдал преимущество Зеновию Холоднюку, а не мне. Я вышла с заседания, для меня это был первый стресс знакомства с системой. Я тогда попала сразу в больницу «Борис».

И уже на второй день пребывания там мне позвонил Сергей Пашинский (с 5 марта по 10 июня 2014 исполнял обязанности руководителя Администрации Президента Украины – прим. ред.) и сказал – «слушай, это не говорит, что Ваши знания и опыт не нужны. У нас сейчас тяжелый вызов в Администрации Президента. Нам нужно разработать законодательство, уставы, такую модель, которая заставит украинского солдата стрелять». Потому что мы столкнулись с вызовом, когда россияне стреляли в наших солдат, а они не имели опыта, поэтому не делали этот выстрел первыми.

Это был 2014 год. И мы с ним тогда договорились, что я исключительно под этот проект захожу, то есть это 2-3 месяца. Потому что мне было неинтересно работать в Администрации Президента. И один из лиц, с которым мы сотрудничали, это был Сергей Власенко. Когда мы с этим вызовом справились максимум, насколько мы могли, я оттуда ушла», - объяснила Агия Загребельская.

Следует отметить, что в 2014 году она работала заместителем начальника Главного управления по вопросам судоустройства и правовой политики.

Также Андрей Козлов спросил, действительно ли муж Загребельской Денис Загребельский был подозреваемым по делу об исчезновении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

«Вы защищали участников Майдана. В то же время, я вижу из решения апелляционного суда за 17 марта 2014 года, что Ваш муж Денис упоминается в перечне подозреваемых в связи с исчезновением Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Что Вам известно об этой ситуации? – спросил Андрей Козлов, заметив, что указанный номер телефона вроде бы именно Дениса Загребельского.

«Он не был подозреваемым. Я впервые узнала об этом производстве по запросу Комиссии. Этот номер телефона ему не принадлежит. В этот период мы проживали вместе, и я уверена, что этот номер телефона не его. Я уверена, что это одна из историй, где нужно было упомянуть фамилию близких мне лиц», - отметила она. «Это определение от марта 2014 года. Вы тогда еще вызвали такое любопытство», - отметил Андрей Козлов. Она добавила, что внесла вклад в то, чтобы выяснить, кто занимался похищением Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Кроме того, у Комиссии возникли вопросы относительно предоставленного кандидатом займа в 240 тысяч грн (в декларации за 2015 год об этом указано, в дальнейшем – нет). На это Агия Загребельская объяснила, что она отчаялась вернуть эти средства. «Я надеялась, что когда-нибудь найду Анну Пирогову, и она мне эти деньги вернет. Но во время переездов я потеряла оригинал расписки и оставила надежду вернуть этот долг, прошло больше 10 лет, и никаких признаков погасить этот долг со стороны должника нет», - отметила кандидатка.

Агия Загребельская рассказала, что в отношении Анны Пироговой затем было начато уголовное производство по статье 190 УК (мошенничество), но кандидат не подавала заявление о признании себя потерпевшей. Должница была коллегой кандидата по Печерскому райсуду Киева, где Пирогова работала помощницей судьи.

Также Комиссия попросила объяснить, действительно ли по состоянию на данный момент Агия Загребельская считается ФОП.

«У Вас до сих пор сохраняется статус ФЛП?» – спросил Андрей Козлов.

Об этом Агия Загребельская сообщила, что на днях выяснит этот вопрос.

«Подавали ли Вы заявление о прекращении ФЛП?» – уточнили в Комиссии.

«В моей памяти осталось, что я подавала это заявление. Возможно, произошли какие-то недоразумения в Налоговой», – ответила она.

По ее словам, это может быть связано с затянутыми процессами по начислению за монетизацию дохода от контрагента – Google.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что кандидат на главу НАПК Андрей Вишневский рассказал, как деятельность Александра Новикова по внесению определенных компаний в список спонсоров войны привела к международному конфликту.

Также собеседование проходил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий. Прокурору САП Станиславу Броневицкому поставили вопрос о баллотировании от Радикальной партии Олега Ляшко и постановке на военный учет живущего в США сына, а также о пребывании на военном учете самого кандидата на главу НАПК.

Кроме того, собеседование с членом новой ВККС Виталием Гацелюком проводил бывший член ВККС Андрей Козлов, решивший выяснить, хватало ли родителям новой жены Виталия Гацелюка средств на покупку недвижимости и авто.

А к кандидату на главу НАПК Сергею Гупякщу возникли вопросы невнесения в ЕРДР данных по заявлению Романа Маселко.

Автор: Наталья Мамченко

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