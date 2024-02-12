Король Чарльз ІІІ объяснил, почему публично рассказал о своей болезни

Король Великобритании поблагодарил за пожелания, которые он получил после того, как узнал диагноз.

Король Чарльз ІІІ опубликовал свое первое заявление после операции. Он намекнул, для чего рассказал миру о своей онкологии и поблагодарил всех добрых людей, передает Page Six.

75-летний монарх сначала поблагодарил своих поклонников за пожелания, которые он получил после того, как узнал о состоянии своего здоровья.

"Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни. Все пострадавшие от рака знают, что такие добрые мысли являются наибольшим утешением и ободрением", - сказал король в заявлении.

Чарльз III также доволен тем, что его откровение помогло другим людям, больным раком. Он сказал, что решение рассказать о своей болезни было принято для того, чтобы поддержать организации, борющиеся с раком по всему миру.

"Не менее приятно слышать, как то, что я поделился своим собственным диагнозом, помогло общественности понять и пролить свет на работу всех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире", - добавил он. .

Ранее мы писали, что у короля Великобритании Чарльза ІІІ диагностировали рак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.