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В ВСП сообщили, на что нужно обращать внимание во время дисциплинарных производств в отношении судей.

Кандидат на председателя НАПК Дмитрий Калмыков объяснил, имеет ли недвижимость на временно оккупированной территории, и за что его брата привлекли к ответственности

Кроме того, возникли вопросы получения кандидатом средств как ФЛП от ОО «Центр совместных действий».

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Также возникли вопросы относительно доходов матери кандидата на должность главы НАПК Сергея Гупяка.

  1. В мире

Король Чарльз ІІІ объяснил, почему публично рассказал о своей болезни

20:23, 12 февраля 2024
Король Великобритании поблагодарил за пожелания, которые он получил после того, как узнал диагноз.
Король Чарльз ІІІ объяснил, почему публично рассказал о своей болезни
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Король Чарльз ІІІ опубликовал свое первое заявление после операции. Он намекнул, для чего рассказал миру о своей онкологии и поблагодарил всех добрых людей, передает Page Six.

75-летний монарх сначала поблагодарил своих поклонников за пожелания, которые он получил после того, как узнал о состоянии своего здоровья.

"Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни. Все пострадавшие от рака знают, что такие добрые мысли являются наибольшим утешением и ободрением", - сказал король в заявлении.

Чарльз III также доволен тем, что его откровение помогло другим людям, больным раком. Он сказал, что решение рассказать о своей болезни было принято для того, чтобы поддержать организации, борющиеся с раком по всему миру.

"Не менее приятно слышать, как то, что я поделился своим собственным диагнозом, помогло общественности понять и пролить свет на работу всех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире", - добавил он. .

Ранее мы писали, что у короля Великобритании Чарльза ІІІ диагностировали рак.

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